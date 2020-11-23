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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'güzel haberlerini vereceğim' diyerek duyurdu!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:57 Son Güncelleme: 23.11.2020 19:05 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'güzel haberlerini vereceğim' diyerek duyurdu!

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'güzel haberlerini vereceğim' diyerek duyurdu!
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