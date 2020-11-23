Taksiciden örnek davranış! Arabasında unutulan 2 milyon 800 TL’yi sahibine ulaştırdı

İstanbul Havalimanı'nda taksicilik yapan Engin Olgaç, arabasında unutulan 2 milyon 800 bin TL ( 300 bin Avro) değerindeki dövizin sahibine teslim edilmesini sağladı. Dün gece Türkiye'ye gelen yabancı bir yolcuyu İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'da kalacağı otele bırakan Olgaç, arabasını yıkamaya götürdü. Bu sırada arabasında yabancı yolcunun arka koltukta unuttuğu çantanın içinde yüklü miktarda parayı gören duyarlı taksici hemen harekete geçti. Müşterisini bıraktığı otele tekrar geri dönen Olgaç, parayı eksiksiz olarak sahibine teslim etti.





OTELİ ARAYIP İLETİŞİME GEÇTİM



Parayı sahibine teslim ettiği anda çektiği görüntüleri paylaşan Olgaç "Görmüş olduğunuz arkadaşımızı havalimanından aldım. Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim.

Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum. Benim hakkım hiçbir şekilde yoktur. Allah onu kazadan beladan korusun" dedi. Paranın sahibi yolcu ise unuttuğu parasını kendisine ulaştıran Olgaç'a teşekkür etti.