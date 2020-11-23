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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 milyon dolara satacaklardı!

Ellerinde bulunan ve tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen 6  Tevrat, ile çok sayıda eseri satmaya çalışan 5 kişi, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:21 Son Güncelleme: 23.11.2020 09:21 ABONE OL
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 milyon dolara satacaklardı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kocaeli Dilovası ilçesinde bazı şahısların ellerinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Takibe alınan kişiler ile alıcı kılığına girilerek yapılan operasyonda, yaklaşık 3 milyon dolara satılmak istenen 6 deri Tevrat,1 tunç testi ile 16 çeşitli boyutlarda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.V, M.Y ,C.Y, M.S.E ve H.G isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin jandarmada sorgularının devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adlı mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.

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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 milyon dolara satacaklardı!
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