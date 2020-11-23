Virüs yayan toplu taşıma araçlarına sıkı takip!

Eyüpsultan'da jandarma ekipleri şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında ekipler, 'HES' kodu uyguladığı koronavirüs temaslı bir kişiye ceza keserek sağlık ekiplerine teslim etti.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, toplu ulaşım araçlarındaki şoför ve yolculara 'HES' kodu sorgulaması yapıldı. Sorgulama sırasında karantinada olması gereken Kovid-19 temaslı bir kişi tespit edilerek 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Uygulama noktasına çağırılan 112 ekipleri, kovid-19 temaslı kişiyi karantinada bulunması gereken evine götürdü.





Haftanın ilk iş gününde Beyoğlu Kasımpaşa Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunarak kurallara uymayanlara para cezası kesildi.