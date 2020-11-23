Başkan Erdoğan: Yasin Börü’nün katilleriyle aynı safta olmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Olağan 7. İl Kongreleri konuşmasında önemli açıklamalar | Video

ONLARIN SAVUNMASINI YAPANLAR KUSURA BAKMASIN: Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız. Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz. Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle, Yasin Börü'lerimizi şehit edenlerle aynı safta olamayız. Onların savunmasını yapmaya kalkanlar kusura bakmasınlar. Ama AK Parti olarak biz Diyarbakır'da öldürülen kardeşlerimizin yakınlarının yanındayız.







İRADEMİZDEN RAHATSIZ OLDULAR: Türkiye kendi iradesini siyasetine, diplomasisine, sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu elbette arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını ve dışarıdaki mekanizmalarını kullanarak sinsi oyunlarla ve tuzakla tehditle, tecritle teslim alabileceklerini sananların heveslerini hep kursaklarında bıraktık. Bize yapılan saldırılara, savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini ortaya serdik. Önce emniyet ve yargı, ardından ordu içindeki FETÖ'cüleri kullanarak darbe yapmaya kalktılar. Demokrasiye, milli iradeye ve hukuka daha güçlü şekilde sarıldık. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler. Başlarını ezdik. Siyaseti etkisiz hale getirerek, vesayeti diriltme hesabına girdiler. Cumhur İttifakı'yla yönetim sistemimizde tarihi bir değişim gerçekleştirdik. Irak'ta ve Suriye'de bölgemizin ve medeniyetimizin kalbine bir hançer gibi saplanacak oluşumlar kurmaya kalktılar, önüne geçtik. Ekonomimizi yıkmayı denediler. Yapısal reformlarımızı yeni bir anlayışla hızlandırarak bu saldırıyı da engelleyecek adımları attık. Gelişmiş ülkelerin dahi önüne geçemediği salgın dalgasının altında kalmamızı umdular, tam tersine kendimizle birlikte tüm dostlarımıza el uzattığımız bir mücadele iklimi tesis ettik.







CUMHUR İTTİFAKI'YLA DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR: Cumhur İttifakı'nı kurarken de samimiydik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemizi, nice sınamaları başarıyla geçerek bugünlere gelen Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var.

ATILIM BAŞLATIYORUZ: Ülkemizi reformlarla daha ileri taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Bu şekilde 2023 ve 2053 hedeflerimize yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum.

AB'YE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI: Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim' çağrısında bulunuyoruz.

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KURALLARA UYULMAZSA İLAVE TEDBİRLER ALMAK ZORUNDAYIZ

Milletimiz TMM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarıyla bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz."



DÜŞÜN MİLLETİN YAKASINDAN

CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacak. Bunca yıldır elbette hatalarımız da olmuştur. Ancak samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Milletimiz umudunun yine AK Parti'de olduğunu her zaman gösteriyor. Üye sayımız 11 milyon 200 bini aşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Her yıl 1 milyon yeni üye hedefi ile milletimizle olan gönül bağımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.