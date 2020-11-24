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Son dakika: 13 ilde eş zamanlı ! 70 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi

Son dakika gelen habere göre 'de kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları belirlenen 70 kişinin yakalanması için 13 ilde ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:11 Son Güncelleme: 24.11.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika: 13 ilde eş zamanlı operasyon! 70 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi
Edinilen bilgiye göre Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Özel Belgede Sahtecilik ve Rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Kararın ardından şüpheli şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı. Halen devam eden operasyonda çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi. Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK davası başladı Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

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Son dakika: 13 ilde eş zamanlı operasyon! 70 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi
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