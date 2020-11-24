13 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, 13 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgesinde de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" bilgisini paylaştı. Mardin'de düzenlenen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O. olduğunun tespit edildiğini bildirdi. ANKARA