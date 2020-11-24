Acımız dinmez ama devletimizle huzurluyuz

Kütahyalı öğretmen Mustafa Çağlar, 1988'de, Tunceli Mazgirt'e bağlı Akviran köyünde, okulu Türk bayraklarıyla süsleyerek öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutladığı için, gece lojmana gelen PKK'lılar tarafından eşinin gözleri önünde katledildi. 6 aylıkken yetim kalan oğlu Murat, şimdi şehit kontenjanıyla girdiği Kütahya Tavşanlı'daki nüfus müdürlüğünde çalışıyor.Tavşanlı'ya bağlı Kayaarası köyünde oturan eşi Hacer Çağlar, "Acımız dinmez. Ama köyümüzdeki okula Mustafa'mın adı verildi. Mustafa'mın katilleri 29 yıl sonra yakalanıp, adalete teslim edildi. Babasız büyüttüğüm oğlum Murat'ı devletimiz işe aldı. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Huzurluyuz" dedi. Oğlu Murat Çağlar ise "Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın uzantısı HDP ile işbirliği yapıyor. Kurduğu partinin adını lekeliyor. Başkan Erdoğan adam gibi adam ve her daim mazlumların yanında" dedi.