Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını unutamıyor

İzmir depreminde arama kurtarma çalışmalarında görev alan Çankırı UMKE ve 112 Acil ekibindekiler yaşadıklarını hafızalarından silemiyor. Paramedik Rabia Yolal, "Enkazın altındakiler kadar dışarıda bekleyenler de acı bir tablo oluşturdu. Onların feryatlarını duyunca ikiye bölünmek durumunda kalıyoruz. Duygu patlaması olan bir yerdi. Köpekler enkazda arama yapıyorlardı, biz de çok bekledik canlı çıkmalarını. O annenin çocuğunu beklediği an. Anneanne ile bebeği asla unutamayacağım" dedi. Acil tıp teknisyeni Cengizhan Baltacı, "Enkaz alanını temizlerken küçük bir çocuğa ait mektup bulduk. Mektubu bir kız çocuğu yakın arkadaşlarına yazmış. Daha sonra o çocuğun cansız olarak çıkarıldığını duydum" diye anlattı.