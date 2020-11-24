Bakan Koca SON DAKİKA açıkladı! 24 Kasım koronavirüs tablosu: Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

fTürkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayından ilk vakası tespit edilen corona virüsü salgınında Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanlarınca elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ışığında hazırlanan Türkiye günlük koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafında Twitter ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında canlı yayında kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bugünkü (24 Kasım 2020 Salı) 24 Kasım koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler son dakika Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

SON DAKİKA! 24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında paylaşılan 24 Kasım koronavirüs tablosu ile yurt ve dünyadan meydana gelen son dakika corona virüsü haberleri ile ilgili detaylar şöyle;