Bavulcuya 4 suçtan 17 yıl hapis cezası

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murat Şevki Çoban katılmazken, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu. Duruşmada, müşteki kurumlar adına söz verilen Hazine avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Baransu da beraatine karar verilmesini istedi. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 4 ay, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 6 yıl 3 ay, "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay ve "MİT görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması ve açıklanması" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Murat Şevki Çoban'ın ise üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen N.N.K., Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. N.N.K., Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.TSK'DA FETÖ'ye mensup olmayanların şok mangaları ile tasfiye edilmeleri dava konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, örgütün yerleştirdiği elemanların herhangi bir sorunla karşılaşmadan harp okuluna geçişlerini sağladıkları kaydedildi. Diğer askeri öğrencilere ise haksız disiplin cezaları ve düşük not verdikleri belirtildi. FETÖ'cülerin şok mangalarına rağmen eleyemediği askeri öğrencileri mezuniyetlerine bir ay kala sağlık bahanesiyle tasfiye ettikleri belirlendi. Savcılık şok mangalarını geçenleri sahte sağlık raporlarıyla eleyen 11 askeri tabip hakkında ayrı ayrı 299 yıla kadar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında ise 306 yıla hapis cezası verilmesini istedi.