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Bu hafta Toplantısı hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak?

, Toplantısı ile ülkemizdeki son duruma ilişkin açıklama yapıyor. Salgınla mücadele sürerken her hafta belirli günlerde Bakan Koca önderliğinde toplanan kurul salgın sürecine ilişkin değerlendirmeleri ile büyük önem taşıyor. Bu haftaki toplantıda ise aşı, vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Buna göre; Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:26 ABONE OL
Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak?

Salgınla mücadele kapsamında Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman gerçekleşeceği araştırma konusu haline geliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vaka sayısı, yasaklar, tedavi süreci ile alakalı kararlar alınmıştı. Bu haftaki toplantıda ise ek tedbir alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemiz ve dünyadaki değerlendirmeleri kamuoyuna duyururken vatandaşlar toplantının yapılacağı tarihe ve saate kilitlendi. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün?

BİLİM KURULU TOPLANTISI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek…

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kritik Bilim Kurulu Toplantısı öncesi milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Bilim Kurulu toplantısında, bu hafta salgında son durum gibi konuların ele alınması bekleniyor. Öte yandan toplantıda virüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin de masada olacağı ön görülürken Bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak?

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Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak?
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