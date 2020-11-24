Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman saat kaçta toplanacak?

Salgınla mücadele kapsamında Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman gerçekleşeceği araştırma konusu haline geliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vaka sayısı, yasaklar, tedavi süreci ile alakalı kararlar alınmıştı. Bu haftaki toplantıda ise ek tedbir alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemiz ve dünyadaki değerlendirmeleri kamuoyuna duyururken vatandaşlar toplantının yapılacağı tarihe ve saate kilitlendi. Peki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün?

BİLİM KURULU TOPLANTISI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek…