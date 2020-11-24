Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün toplanacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman?

Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün toplanacak? ne zaman?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısı gündem maddelerinde salgının ülkemizdeki seyri gibi birçok durum masadaki konulardan olmuş ve Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu hafta ise bakanlar kurulunun hangi gün toplanacağı vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:10 ABONE OL
Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün toplanacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman?

Her hafta bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda ülkede salgının seyri, alınabilecek yeni tedbirler ve bilim kurulundan gelen öneriler gibi birçok gündem maddesi masada oluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda ülkede artan vaka sayısı sonrası yeni tedbir kararları açıklanmıştı. Gözler bu hafta da gerçekleşecek olan toplantıya çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK? YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Ülkemizde vaka sayılarının çok ciddi bir yükseliş hali içerisine girmiş olması nedeniyle geçtiğimiz hafta bilim kurulundan gelen önerilerle beraber yeni tedbir kararları alındı. Bunlar arasında; hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların paket servise geçmesi, 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok kısıtlamanın bulunduğu biliniyor. Şimdi ise gözler bu haftaki kabine toplantısına çevrildi…

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının bu hafta hangi gün yapılacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Geçtiğimiz hafta toplantıda alınan kararlar şöyleydi;

  • AVM, MARKET, BERBER VE KUAFÖR ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
  • SİNEMALAR KAPATILDI
  • 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
  • HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI ALINDI

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak?

Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün toplanacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA