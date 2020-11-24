Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün toplanacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman?

Her hafta bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda ülkede salgının seyri, alınabilecek yeni tedbirler ve bilim kurulundan gelen öneriler gibi birçok gündem maddesi masada oluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantıda ülkede artan vaka sayısı sonrası yeni tedbir kararları açıklanmıştı. Gözler bu hafta da gerçekleşecek olan toplantıya çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman, hangi gün toplanacak? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK? YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Ülkemizde vaka sayılarının çok ciddi bir yükseliş hali içerisine girmiş olması nedeniyle geçtiğimiz hafta bilim kurulundan gelen önerilerle beraber yeni tedbir kararları alındı. Bunlar arasında; hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların paket servise geçmesi, 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok kısıtlamanın bulunduğu biliniyor. Şimdi ise gözler bu haftaki kabine toplantısına çevrildi…