DEAŞ'lı terörist sabaha karşı yakalandı

Suriye'nin Gaziantep'e sınır olan El Bab kentinde yapılan çalışmalarda bir terörist yakalanırken, tespih şeklindeki anahtarlı düzenekle çalışan 25 kilogramlık C4 patlayıcı da etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Suriye'nin El Bab şehrinde DEAŞ Terör Örgütü adına 2014-2017 yılları arasında sözde savaşçı olarak faaliyet yürüten M.H. isimli bir terör örgütü mensubunun sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalandığı açıklandı.

Valilik açıklamasında, yerel kolluk unsurlarınca El Bab İlçesi Hazvan Köyü kırsalında aynı gün saat 12.00 sıralarında bir adet Basma Düzenekli (Tesbih) ateşleme anahtarı bulunan metal kutu içerisinde yaklaşık 25 kilogram ağırlığında C4 ile tuzaklanmış EYP bulunarak etkisiz hale getirildiği, iki farklı operasyonla ilgili de yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaylara ilişkin tahkikata başlandığı bildirildi.