Hrant Dink davasında son dakika gelişmesi

Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için süre istedi. Mahkeme heyeti, 15 Aralık'a kadar mütalaasını tamamlaması için savcıya süre verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanıklı davada 111. duruşma yapıldı. Davada yargılanan gazeteci Ercan Gün, Silivri 1 No'lu Kapalı Cezaevi'nden; emekli tuğgeneral Hamza Celepoğlu da Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden ses ve görüntülü bilişim sistemiyle duruşmaya bağlandı. Tutuklu eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanıklar Ali Öz, Ecevit Emir, Gazi Günay, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay ile taraf avukatları, duruşmada hazır bulundu.

SAVCIYA 3 HAFTA SÜRE VERİLDİ

16 Eylül'de yapılan bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dava dosyasını cumhuriyet savcısına göndermişti. Bugünkü duruşmada mütalaasını açıklaması beklenen savcı, mahkemeden ek süre istedi. Mahkeme heyeti, 15 Aralık'a kadar mütalaasını tamamlaması için savcıya süre verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, haklarında gıyabi tutuklama kararı bulunan firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koç ile haklarında yakalama emri bulunan Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Mehmet Akif Yılmaz, Ömer Faruk Kartın, Yılmaz Angın, Metin Canbay, Serkan Şahan ve Yunus Yazar'ın da yakalanmalarının beklenmesini kararlaştırdı.

CİNAYETTE FETÖ PARMAĞI

Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Tetikçi Ogün Samat ile arkadaşlarının yargılanmaları tamamlamış, ancak FETÖ'nün 17 Aralık 2013'teki yargı darbesinin başarısız olmasından sonra cinayette FETÖ parmağı açığa çıkmış ve çoğunluğu polis olan 26 kamu görevlisi hakkında ikinci bir dava açılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genişletilen soruşturma sonunda ise elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve jandarma görevlileri ile gazetecilerin aralarında bulunduğu 8'i firari 51 kişi hakkında üçüncü bir dava açılmış, davalar birleştirilmişti.