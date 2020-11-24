İYİ Parti’den 5 itiraf 5 yalan

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Temmuz 2019'da, "24 Haziran'dan itibaren yürüttüğümüz bir anayasa taslak metnimiz var" dedi. Ancak Akşener, 12 Kasım'da "Herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" açıklaması yaptı.
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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, 19 Eylül 2019'da anayasa çalışması konusunda CHP'den davet aldıklarını söyledi. Türkkan, 15 Kasım'da Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini inkar eden açıklamasını paylaştı.
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Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 5 Aralık 2019'da "Anayasa değişikliği için altyapı çalışmalarını yapıyoruz" dedi. 12 Kasım'da, "Biz ne HDP ile ne CHP ile ne SP ile bir anayasa çalışması yapmadık" diye konuştu.
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İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iki yıl önce, "Kardeşlik anayasası için bir araya geldik" açıklamasını yaptı. 13 Kasım'da ise, "Anayasalar kapalı kapılar arkasında yapılmaz!" dedi.
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Ankara Milletvekili Şenol Sunat, 16 Ağustos 2019'da "İlkelerimizi belirledik" derken, 12 Kasım'da ise çalışmayı inkar etti.