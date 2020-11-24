İYİ Parti’den 5 itiraf 5 yalan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Temmuz 2019'da, "24 Haziran'dan itibaren yürüttüğümüz bir anayasa taslak metnimiz var" dedi. Ancak Akşener, 12 Kasım'da "Herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur" açıklaması yaptı.İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, 19 Eylül 2019'da anayasa çalışması konusunda CHP'den davet aldıklarını söyledi. Türkkan, 15 Kasım'da Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini inkar eden açıklamasını paylaştı.Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 5 Aralık 2019'da "Anayasa değişikliği için altyapı çalışmalarını yapıyoruz" dedi. 12 Kasım'da, "Biz ne HDP ile ne CHP ile ne SP ile bir anayasa çalışması yapmadık" diye konuştu.İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iki yıl önce, "Kardeşlik anayasası için bir araya geldik" açıklamasını yaptı. 13 Kasım'da ise, "Anayasalar kapalı kapılar arkasında yapılmaz!" dedi.Ankara Milletvekili Şenol Sunat, 16 Ağustos 2019'da "İlkelerimizi belirledik" derken, 12 Kasım'da ise çalışmayı inkar etti.