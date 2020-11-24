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Kaftancıoğlu’na yeniden yargı yolu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Kaftancıoğlu’na yeniden yargı yolu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesi ile ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın eylemi Kaftancıoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirmesini dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunduğu kaydedilerek, iddia edilen suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirmenin yetkili mahkeme tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Dosya soruşturma savcılığına gönderildi.
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Kaftancıoğlu’na yeniden yargı yolu
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