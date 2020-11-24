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Kaşıkçı’yı susturdular beni cezaevine attırdılar

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Kaşıkçı’yı susturdular beni cezaevine attırdılar
Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı iş insanı Hashim Sultan, İsviçre'nin Cenevre şehrinde gözaltına alınıp tutuklandı. Sultan'ın Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektup, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın dosyasına girdi. Sultan'ın mektubunda, "Kaşıkçı'nın infazının ardından ani bir kararla gözaltına alındım. Prensin silahlı saldırılarına ve tehditlerine maruz kaldım. Kaşıkçı'yı susturdular, beni cezaevine attırdılar. Suudi Arabistan'a iademi istiyorlar. Başıma bir şey gelmesi ihtimaline binaen cezaevinde tek güvendiğim kişi Yasin Y.'ye tüm bilgileri verdim. Başına talihsiz bir olay gelirse tek sorumluları Suudi Arabistan ve BAE'dir. Sizlerden yardım bekliyorum" ifadeleri yer alıyor.
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Kaşıkçı’yı susturdular beni cezaevine attırdılar
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