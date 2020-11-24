Muğla'da tefeci çetesine operasyon: 9 gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen çete üyesi 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla İl Emniyeti Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphelilere yönelik Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

19 vatandaşı mağdur ettiği belirlenen çete üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 106 adet borç senedi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 350 adet fişek, 2 adet kelepçe, 1 adet başkasına ait tapu, 1 adet tefeden dolayı borçluları gösterir ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira, 41 bin dolar, 3 bin 500 Euro ve 1000 sterlin ele geçirildi.



Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.