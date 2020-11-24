Muharrem İnce'den bomba açıklamalar! 'CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız'

CHP içerisinde yaşanan çatlaklar sonrasında "Memleket Hareketi" adıyla Türkiye'nin farklı illerini ziyaret eden Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'Yİ DÜZELTEMEZSEK PARTİ KURACAĞIM
Parti hazırlıkları yaptığı iddia edilen Muharrem İnce "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" ifadelerini kullandı. Sokakları gezdiğini belirten İnce 47 ili ziyaret ettiğini belirtirken, pandemi döneminde bu ziyaretlerin zorlaştığını da belirtti.
CHP HEP DENİZ KENARLARINI GEZİYOR
CHP'nin ülkenin doğu kısmında bulunmamasını eleştiren İnce "Biz sokağı dinliyoruz. CHP yönetimi de 2 sene sonra çıktı ve şöyle bir gezdiler. Ama hep deniz kenarlarında gezdiler. CHP'ye ait olan yerlerde gezdiler. Ağrı'ya gitmediler." ifadelerini kullandı.