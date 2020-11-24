Son dakika haberi: Corona virüsü bitiren mucize bitki açıklandı! Anavatanı Türkiye...

İşte o faydalar, kekiğin koronavirüse karşı nasıl kullanılacağı ve uluslararası otoritelerin son dakika açıklamaları;

KULLANIM DOZU ÖNEMLİ

Kekiğin yararları, iyileştirici gücü 4 bin yıldan beri bilinmektedir. Atalarımızdan bugüne kadar gelen geleneksel şifalı bir bitkidir. Her dönem, her yeni nesil kurutulmuş kekiği, suyunu ve yağını kullanıyor. Ancak bitkiler de bir nevi ilaç gibidir. Onların da bir prospektüsü vardır. Nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini bilmemiz gerekir. Kullanma dozu önemlidir. Çok kullanınca zarar verir, az kullanınca da bir faydası olmaz. Bir uzmanın tavsiyesine göre kullanmak gerekir.