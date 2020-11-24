SON DAKİKA HABERİ: Karabağ şehidinden Galatasaray vasiyeti! WhatsApp konuşmasında duygulandıran mesajlar...

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratarak Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtardı. 27 Eylül'de başlayan 45 günlük çatışmalarda birçok kahraman Azerbaycan askeri şehit oldu. Şehit olan askerler arasında yer alan Ferid Dursunov büyük bir Galatasaray aşığıydı. Öyle ki, Dursunov, WhatsApp'taki ses kaydında, 'Futbolu değil, Galatasaray'ı seviyorum' demişti. Dursunov, vatanı Karabağ için sıcak çatışmalarda şehit düştü. Dursunov'un vasiyet ettiği üzere hem Azerbaycan hem de Galatasaray bayrakları kabrinin baş ucuna asıldı.
GAH RAYONUNDAN GELDİ KARABAĞ'DA ŞEHİT DÜŞTÜ
27 Eylül'de Ermenistan'ın Azerbaycan yerleşim alanlarındaki sivilleri hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. 30 yıllık Karabağ hasretini dindirmek için Cumhurbaşkanı Aliyev bizzat talimat verdi. Aliyev'in talimatı ile karadan ve havadan ablukaya alınan Ermenistan ordusu cephelerini bir bir kaybetmeye başladı. Karadan ilerleyen birliklerde yer alan askerlerden olan Ferid Dursunov çatışmalarda şehadete yürüdü.
"MEZARIMA GALATASARAY BAYRAĞI ASIN"
Azerbaycan 45 günlük çatışmaların ardından Ermenistan'ı yerlebir etti. Ermenistan, Rusya ve azerbaycan masaya oturdu, imzalanan ateşkes ile Ermenistan Karabağ'dan çekildi. Karabağ uğrunda şehit olan Dusunov'un kanı da yerde kalmadı. Dursunov'un defnedildiği şehitlikte başucuna en sevdikleri olan vatanı Azerbaycan ve aşık olduğu Galatasaray'ın bayrakları asıldı.
Dursunov şehit düşmeden önce vasiyetini açıklamış, 'Eğer şehit olursam mezarıma Azerbaycan bayrağıyla birlikte Galatasaray bayrağı da asın' demişti.
WHATSAPP KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI: FUTBOLU DEĞİL GALATASARAY'I SEVİYORUM
Dursunov'un vasiyeti yerine getirilirken Galatasaray aşkını gözlerin önüne seren bir ses kaydı da ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı ses kaydında, futbol sevgisi sorulan Dursunov, 'Ben futbolu değil, Galatasaray'ı seviyorum" ifadelerini kullanıyor.
Son dakika! Karabağ'da şehit düşen Azerbaycan askerinin duygulandıran Galatasaray vasiyeti ortaya çıktı | Video