SON DAKİKA HABERİ: Karabağ şehidinden Galatasaray vasiyeti! WhatsApp konuşmasında duygulandıran mesajlar...

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratarak Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtardı. 27 Eylül'de başlayan 45 günlük çatışmalarda birçok kahraman Azerbaycan askeri şehit oldu. Şehit olan askerler arasında yer alan Ferid Dursunov büyük bir Galatasaray aşığıydı. Öyle ki, Dursunov, WhatsApp'taki ses kaydında, 'Futbolu değil, Galatasaray'ı seviyorum' demişti. Dursunov, vatanı Karabağ için sıcak çatışmalarda şehit düştü. Dursunov'un vasiyet ettiği üzere hem Azerbaycan hem de Galatasaray bayrakları kabrinin baş ucuna asıldı.