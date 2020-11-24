SON DAKİKA | İGDAŞ'ta büyük skandal! Makam şoförünü yağmaladı...

Son dakika haberi... 32 yaşındaki Murat B., İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketinde (İGDAŞ) işçi olarak çalışıyordu. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen'in makam şoförü olarak görevlendirilen genç adam, olay günü genel müdürlük binasında makam girişinde oturmuş karşılama asistanı ile muhabbet ediyordu. Makam odasından çıkan Özel kalem müdürü Feyza Vurgun ikiliyi görüp ne yaptıklarını sordu. Murat B. İGDAŞ'la ilgili bir açıklama olduğunu, bunu konuştuklarını söyledi. O anda kalem müdürü, genç adamın elinden telefonunu alıp genel müdür Özmen'e götürdü.