SON DAKİKA! MİT'ten nokta operasyon! Hizret Çalkın ve diğer teröristler böyle öldürüldü...

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı PKK terör örgütünün gri kategoride aranan ismi Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ı adım adım izledikten sonra katıldığı toplantıda nokta atışıyla etkisiz hale getirdi. Resulayn'da ağır silahlar tabutunu yöneten Çalkın'ın son olarak Irak ve Suriye arasında terörist sevkiyatı yapan isim olduğu belirtildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) Irak ve Suriye arasındaki terörist sevklerini koordine eden PKK terör örgütünün kurye sorumlusu Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ın Suriye'de bir toplantıya katılacağı istihbaratını öğrenince harekete geçti. MİT'in saha ajanları tarafından sıkı takibe alınan terörist Çalkın, toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlendi. Başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edilen teröristin katıldığı toplantı sırasında operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından gri kategori de aranan Hizret Çalkın ve yanındaki teröristler nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE'DE DE FAALİYET GÖSTERDİ
2011 yılında PKK/KCK'ya katılan Çalkın, 2014 yılına kadar Türkiye'de faaliyet gösterdi. Ardından Suriye'ye kaçtı. Suriye'de Ayn El Arap'ta PKK/KCK saflarında yer alan eli kanlı terörist, 2017'ye kadar Resulayn'da bulunan Ağır Silahlar Taburu'nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın çalıştı. 2019'da Irak alanına geçen Çalkın, Irak'tan Suriye'ye terörist aktarımlarını organize etti.