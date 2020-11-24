SON DAKİKA! MİT'ten nokta operasyon! Hizret Çalkın ve diğer teröristler böyle öldürüldü...

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) Irak ve Suriye arasındaki terörist sevklerini koordine eden PKK terör örgütünün kurye sorumlusu Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ın Suriye'de bir toplantıya katılacağı istihbaratını öğrenince harekete geçti. MİT'in saha ajanları tarafından sıkı takibe alınan terörist Çalkın, toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlendi. Başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edilen teröristin katıldığı toplantı sırasında operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından gri kategori de aranan Hizret Çalkın ve yanındaki teröristler nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.