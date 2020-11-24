Tablacılara baskında dev stok ele geçirildi

İstanbul Ataşehir'de çocukları hedef alarak okul çevrelerinde sigara satışı yapan bir tablacı çetesi, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 milyon liralık boş makaron ve tütün ele geçirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince, okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, tablacılık yaparak çocuklara zehir sattığı tespit edilen İbrahim A., Kamuran A. ve Çetin H. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan arama sonucunda ise 1 milyon lira değerinde kaçak tütün ve boş makaron ele geçirildi.

ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLARDI



İstanbul'da, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, bir çetenin okul çevrelerinde tablacılık yaptığı tespit edildi. Konu hakkında harekete geçen polis, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin evine bir baskın düzenledi. 23 Kasım pazartesi günü, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan adrese gerçekleştirilen operasyonda İbrahim A. (49), Kamuran A. (23) ve Çetin H. (46) yakalanarak gözaltına alındı.

1 MİLYON LİRALIK DEPO



Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan arama sonucunda, kaçak sigara satışında kullanılan 1 milyon liralık malzeme depolandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, 8 milyona yakın boş makaron ve 2 ton satışa hazır tütün bulundu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda gözaltına alınan İbrahim A., Kamuran A. ve Çetin H. Emniyetteki işlemlerinin ardından, haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.