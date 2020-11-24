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Terör örgütüne bir şok daha! Sözde tim komutanı da teslim oldu

Terör örgütü 'da çözülmeler devam ediyor. Ajanslara düşen son dakika haberine göre ikna çabaları sonucu, Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan 1 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:20 Son Güncelleme: 24.11.2020 09:22 ABONE OL
Terör örgütüne bir şok daha! Sözde tim komutanı da teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında, 1 PKK'lı teröristin, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Teslim olan PKK'lının 2014 yılında Van kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilirken, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

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Terör örgütüne bir şok daha! Sözde tim komutanı da teslim oldu
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