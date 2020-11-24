Tsunami ile deniz suyu 415 metre içeri girdi

KocaeliÜniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner başkanlığındaki ekiple İzmir depremi sonrası bölgede yaptıkları incelemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akarca, Sığacık ve Gümüldür'den Alaçatı'ya kadar uzanan hat üzerine tsunami izlerini gözlemlediklerini kaydeden Ulutaş, şunları söyledi:415 metrelere kadar kıyıdan içeri su basmalarının olduğunu, aynı zamanda Sığacık merkezinde denizde dalgaların yükselmesiyle yaklaşık 2 metre 30 santimetrelere kadar su yükselmelerinin izlerini gözlemledik. Bu durumu dalga şeklinde algılamamak lazım. Limanlarda teknelerin bağlandığı 'marina dock' platformu vardır, bunun deniz seviyesinden yüksekliği 80-90 santimetredir. Bunun üzerine sürekli gelen dalgalar üst üste taşarak kıyıya paralel binaların üzerinde izler oluşturdu. Akarca'da denize kıyı bir evin ön duvarında 1 metre 90 santimetre ölçtük.Hacim taşması şeklindeki 30 santimetrelik bir dalga insanları düşürebilir. Bu geri çekilme anlarını iyi gözlemlememiz lazım ve toplum olarak bu konuda bilinçlenmemiz lazım. 6.5 ve üzerinde denizde oluşan depremlerin tsunami oluşturma potansiyelleri olabilir.