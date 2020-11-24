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‘Vadi’ tacirlerine geçit vermedi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri operasyonları ile tacirlerine geçit vermiyor.  Jandarma ekipleri uzun süredir takip ettikleri Esenyurt’ta bir adrese düzenledikleri operasyonla 33 kg. toz esrar, 1 kg. eroin, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL para ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 24.11.2020 08:45 Son Güncelleme: 24.11.2020 08:50 ABONE OL
‘Vadi’ zehir tacirlerine geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.A. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri M.A.nın ikamet ettiği adres ile bağlantılı olduğu şahısları belirledi.

ADIM ADIM TAKİP

M.A isimli şüpheli şahsın, Esenyurt'ta bulunan ikamet adresini istihbarı çalışma ve fiziki takip ile mercek altına alan jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinde sakladığını belirledi. Şahsın ve uyuşturucu maddenin evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

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VADİ ZULAYI PATLATTI

Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek VADİ' de destek verdi. VADİ'nin tepki verdiği dolap ile yatak bazasının altında bulunan poşet içerisine paket paket zulalanmış vaziyette 33 kg. toz esrar,1 kg. eroin, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13.500 TL para ile uyuşturucu satıcısı M.A.'nın kimlerle alış veriş yaptığını gösteren çetele defteri ele geçirildi. Jandarma ekipleri M.A. ve S.K. isimli şüpheli şahısları yakaladı.

Jandarma ekiplerince şüpheli M.A.'nın adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen çetele defteri, şüphelinin bütün bağlantılarını gözler önüne serdi. Jandarma ekipleri defterden elde edilen bilgiler doğrultusunda sokaklarda uyuşturucu satan birçok şahsın yakalanmasına yönelik derinlemesine çalışma başlattı.

M.A. ve S.K. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

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‘Vadi’ zehir tacirlerine geçit vermedi
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