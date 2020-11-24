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Yabancı öğrenciler Türk Kızılay gönüllüsü

AA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Yabancı öğrenciler Türk Kızılay gönüllüsü
İzmir'de görev yapan Türk Kızılay ekiplerinde Türkiye'ye üniversite eğitimi almak için gelen yabancı uyruklu öğrenciler de bulunuyor. Azerbaycan, Somali, Yemen, Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu öğrenciler, depremzedelerin acılarını hafifletmek için görev yapıyor. Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Azerbaycanlı Süleyman Aliyev, "İnsanların moralleri çok bozuk. Biraz da olsa yüzlerini güldürmeye çalışıyorum" dedi. Kamu Yönetimi öğrencisi Somalili Fatima Abdi "Acılar paylaştıkça azalır" diye konuştu.
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Yabancı öğrenciler Türk Kızılay gönüllüsü
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