Yeni Fikirtepe için 5 milyar TL yatırım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'nin terk edilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz" dedi.Kurum dün Fikirtepe'deki hak sahipleri temsilcileriyle bir araya geldi. Fikirtepe'de 7 proje adasındaki hak sahipleri tarafından Bakanlığa yüzlerce sözleşme feshi başvurusu yapıldığını belirten Kurum, şöyle konuştu:"Vatandaşlarımızın umutla beklediği inşaatla ilgili, yapımla ilgili, süreçle ilgili destek talepleri karşısında, bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Bugün itibariyle 40 yapı adasında, ki bu adalardan bir kısmı işine başlamış, bir kısmı yarım kalmış, işlerine başlayan firmalardan teminat alacak, kendilerine 1 ay süre vereceğiz. 1 aylık süre içerisinde projelere başlamazlarsa, Bakanlık olarak bu fiilen başlamış, inşaatı devam eden projelere de biz başlayacağız ve inşallah aşamalı olarak 3 yıl içerisinde yeni yuvalarınızı, sağlam konutlarınızı teslim edeceğiz.""İnşallah ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada başlamış olacağız. Konutlarınızı, devlet güvencesiyle biz yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Fikirtepeli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız mağdur olmasınlar ve biz devlet olarak yapılması gerekeni hızlı, süratli bir şekilde yapalım ve yeni Fikirtepe'yi altyapısıyla, sosyal donatısıyla, tüm ihtiyaçlarıyla birlikte inşa edip vatandaşlarımıza teslim edelim' talimatı verdiler."60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değerinin yaklaşık 5 milyar lira olacağını belirten Kurum, "1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeyi inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. İlk önce alanda 15 bin konutu tüm altyapılarıyla beraber - 15 bin konut içerisinde bir kısmı yapılaşmış - 10 bin yeni konutun inşasını başlatmış olacağız. Proje bilgilendirme ofisimiz 7 gün hizmet verecek" ifadesini kullandı.