Yine Bodrum, yine su baskını!

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'da yine bir su hattında patlama meydana geldi. 1 yıl içerisinde aynı noktada meydana gelen 13. patlama vatandaşı öfkelendirirken tonlarca litre su yola aktı.

Edinilen bilgiye göre patlama Bitez ilçesi Atatürk Bulvarı Aktur Sitesi giriş yolunda meydana geldi. İçme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası yollarda göletler oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan kriz sonrası bir yol çökerken bu sırada bir kamyonun da yolda oluşan gölete batması dikkat çekti.

Görüntüler vatandaşları öfkelendirdi.