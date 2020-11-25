3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, insan ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. 2 ay süren takibin ardından harekete geçen jandarma, dün, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si Kuşadası, 1'i Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.