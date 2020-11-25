Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Yüreğir ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda, şüpheli M.Y'yi yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramalarda, cep telefonu SIM kartı, 4 CD, 2 flash bellek, 2 hard disk, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 20 kurusıkı fişeği ve bir sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, örgüt yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği olaylar sırasında, silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar gerçekleştirdiği, düzenlenen eylemlere katıldığı iddia edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftanın belirli bir gününde bağlı bulunduğu kolluğa imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.