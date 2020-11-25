AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık; CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Çalık; "Bunlar ABD'den demokrasi dilenirler, milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih ederler. Çünkü millete söyleyecekleri, anlatacakları en ufak bir eserleri yok" dedi.





"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR. AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR"

Öznur Çalık beraberindeki partililerle birlikte Malatya'nın Yazıhan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Yazıhan ilçe binasında partililere seslenen Çalık, Yazıhan halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hep yol arkadaşlığı yaptığını, AK Parti'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi. AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığının altını çizen Çalık, "AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur, istikametini millet belirlemiştir. CHP ise nerede bir milli irade düşmanı varsa onunla yol yürümeyi tercih etmektedir" dedi.

"BU ŞAHIS HADDİ VE HUDUDU ÇOKTAN AŞMIŞTIR"

Öznur Çalık, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu şahıs haddi ve hududu çoktan aşmıştır" diye konuştu.





"ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN, TÜRKİYE ALEYHİNE SAYISIZ AÇIKLAMASI VAR"

Öznur Çalık, Çeviköz'ün Türkiye aleyhine sayısız açıklaması bulunduğunu da anımsatarak, şunları söyledi:

"Çeviköz'ün sicili çok kabarıktır. 17 Ocak'ta 'Türkiye Libya'da çizgiyi aştı', 20 Şubat'ta 'Türkiye Suriye'de meşru değil', 10 Haziran'da 'S-400'lerden vazgeçmeliyiz', 8 Temmuz'da 'Türkiye, Doğu Akdeniz'i geriyor', 29 Eylül'de 'Türkiye, Dağlık Karabağ'a cihatçı gönderdi' ve 21 Kasım'da 'Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu yapması' diyecek kadar devlet ve millet bilincinden uzak bir şahıstır.."

"BİZ ESERLERİMİZLE, PROJELERLE KONUŞUYORUZ"

Çalık, eser siyasetinden bahseden tek partinin AK Parti olduğuna işaret ederek, "Dikkat edin Kılıçdaroğlu ve ekibi hiç eser siyasetinden bahsediyor mu? Şunu yaptık, bunu yapıyoruz veya şunu yapacağız, diyorlar mı? Dillerine doladıkları tek şey var; Yalan siyaseti. Biz eserlerimizle, projelerle konuşuyoruz.

19 milyon 321 bin lira proje bedelli Yazıhan'a üst geçit yapıyoruz. 132,5 milyon metreküp depolaması olan Boztepe Recai Kutan Barajı'ndan alınan sulama suyu ile 92 bin 300 dekar alan sulanıyor ve proje tutarı 100 milyon lira olan DSİ'nin yaptığı pompaj sulaması çalışmasıyla 20 bin 820 dekar alanın daha sulanması planlanmaktadır. Planlama çalışmaları devam eden Ansur Göleti ile 18 bin 810 dekar arazi ve Epreme Göletiyle de 3 bin 690 dekar arazi sulanacaktır" diye konuştu.

"TOHMA KÖPRÜSÜ BU YIL HİZMETE GİRECEK"

Karayolları tarafından proje bedeli 12 milyon 500 bin lira olan Yazıhan Şehir Geçişinin yolunun yapıldığını belirten Öznur Çalık, "102 milyon lira proje bedelli 517 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde Tohma Köprüsü de bu yıl bitecek. Bu ülkenin yönetimine talip olmak için bu ülkede eser bırakmak lazım, eser. Adam odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri bırakmayanın yerinde yeller eser" dedi.

"KOLTUKLARINI KAYBEDENLERİN DURUMUNU GÖRÜYORSUNUZ"

Öznur Çalık, isim vermeden AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı da eleştirerek, "Koltuklarını kaybedenlerin nasıl bir hale geldiklerini herkes çok iyi biliyor ve görüyor. Cumhur İttifakı olarak kararsızlar dağıtıldığında anketlerde yüzde 50'yi rahat geçip yüzde 55'lere yaklaşmaktayız" ifadesinde bulundu.