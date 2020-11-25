Bakan Kurum İzmir için müjdeyi verdi!

İzmir Ticaret Odasının Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılan Kurum, depremin ilk anlarından son enkaz kaldırılana kadar geçen süre boyunca İzmir'de yaraları sarmak için istişare halinde hep birlikte çalıştıklarını belirterek, İzmir'de kaldıkları 15 günlük süreçte, İzmir Ticaret Odası, Sanayi Odası, borsası, esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve İzmir depremi özelinde kentin geleceğini istişare ettiklerini hatırlattı.

Hem İzmir'de hem burada yaptıkları istişareler ve aldıkları kararlarla öncelikle birlikte depremzedelerin yaralarını saracaklarını dile getiren Kurum, ardından kenti ihracatıyla, kalkınmasıyla, şehirciliğiyle daha güçlü, daha müreffeh bir İzmir yapmak için birlikte var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

İzmir'in ülke ekonomisinin en önemli lokomotifi olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün 234 milyar liralık dev ekonomisi ve 2019 yılında gerçekleştirdiği 12 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en büyük sanayi, üretim ve ihracat merkezi durumunda. Siz değerli iş insanlarımız 5 bine yakın ihracatçı şirketle 201 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. 1 milyon 620 bin kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Yıllık ortalama 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip İzmir'imiz, tekstilden tarıma, enerjiden gıdaya, turizmden ihracata kadar birçok sektörde milli ekonomimize, ülkemize katkı sağlıyor. Ben bu anlamda her bir iş insanımıza sizlerin şahsında teşekkür ediyorum."