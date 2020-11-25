Başkonsolos Suzan Novoberdaliu: “Türkiye hep yanımızda oldu”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu makamında ağırladı. Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Novoberdaliu'ya teşekkür eden Başkan Büyükakın, Türkiye'nin, Kosova ve Balkanlarla tarihte güçlü bağlar kurulduğunu belirtti. Bu bağların bugünlere kadar geldiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Köken olarak baktığımızda çok yakın kültürleri yaşatan milletleriz. Tarih boyunca zor zamanlarda dayanışma içinde olduk. Geçmişte olduğu gibi Kovid-19 salgını döneminde de Türkiye, birçok ülkeye olduğu gibi Kosova Cumhuriyeti'nin de yanında oldu" dedi.

"TÜRKİYE'YE VE HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Başkonsolos Novoberdaliu, Türkiye'nin 1999 yılındaki savaşta ve savaştan sonra da yardımlarının eksik olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Pandemi zamanında da Türkiye bize yardımcı oldu. Türkiye'nin olağanüstü koşullarda bile Kosova'nın yardımına geldiğini çok iyi biliyoruz. 1999'daki savaştan başlayarak, yeniden yapılanmada, ülkenin kalkınmasında ve şimdi ekonomi alanındaki yatırımlarla desteklemeye devam etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Kosova'nın sağlık sistemine katkı veren Türkiye, hep yanımızda oldu. Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan etmeden, Türkiye önlemlerini almıştı" diyen konuk Başkonsolos Suzan Novoberdaliu, "Pandemide de yardımlarınızı her zamanki gibi yaptınız. Kosova halkının Türkiye'ye olan teşekkürlerini iletmek istiyorum."

"ORTAK TARİHİ GEÇMİŞ VE DOSTLUK BAĞLARI"

Türkiye ile Kosova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemine de vurgu yapılan görüşmede Başkan Büyükakın, "Şehrimizdeki iş dünyamızın temsilcileri Kosova'daki iş insanlarıyla bir araya gelebilir. Bu konuda biz de üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirebiliriz" dedi. Konuk Başkonsolosa Kocaeli hakkında bilgi aktaran Başkan Büyükakın, Kosova'daki yerel yönetimlere bilgi ve tecrübe aktarımında bulunabileceklerini de ifade etti. Türkiye-Kosova ilişkilerinin, ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde ilerlediğine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Kosova'nın daha çok kalkınması ve gelişmesi için bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kosova'daki yerel yönetimlerle kurulabilecek ilişkilerin bölgeye çok önemli katkı sunacağına inanıyorum" ifadelerini sarf etti.

Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.