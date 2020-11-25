CHP’li başkan ve adamları cezaevinde

İzmir'in Menemen İlçesinde, belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve önceki gün adliyeye sevk edilen 23 kişiden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile beraberindekiler tutuklandı. Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Müdürü Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, Muhasebe Müdürü Nagihan Karaca, Şantiye Şefi Kenan Yaşatürk, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, İYI Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı Yöneticisi Mustafa Çama, İzmir Büyükşehir Belediyesi İYI Partili Meclis Üyesi Fikret Çalık ve İYI Parti İl Yöneticisi Gökhan Uzun ile Gamze Yıldız, 26 saat süren savcılık ve hakimlik sorgularının ardından tutuklanan isimler arasında yer aldı.Diğer taraftan Aksoy'un görevden el çektirilmesi durumunda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Belediye Meclisinin, Meclis 1. Başkanvekili başkanlığında 10 gün içinde toplanması sağlanacak. Meclis, kendi üyeleri arasından başkan vekili seçecek. Başkan vekilinin görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlı olacak. Menemen Belediyesi'nde 16 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP'li meclis üyesi bulunuyor.SERDARAksoy'un başkanlığı süresince 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor.Belediye, 6 milyon liraya alacağı 22 kamyonla çöpleri toplamak yerine, çöp ihalesini 45 aylığına 30 milyon 685 bin liraya Egesel Otomasyon Şirketi'ne verdi.Şirketin Elektronik Kamu Alımları Platformuna bildirdiği Karabağlar'daki adres, boş bir apartman dairesi çıktı.Belediye, geçen yıl, Yüksel Eliüşük'ten, pazarlık usulüyle 295 bin liraya masa üstü ve dizüstü bilgisayarlar aldı. Firmanın faaliyet gösterdiği belirtilen Karabağlar'daki adres, demirci atölyesi çıktı.Başkan Aksoy pandemi kapsamında belediyeye 3.8 milyon liralık usulsüz dezenfektan alımı yaptı.Dezenfektan alımının yapıldığı şirketin Güzelbahçe'deki adresinde de pizzacı ve dondurmacı olduğu belirlendi.