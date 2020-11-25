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Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu'nun Öğretmenler hakkındaki sözlerine kınama

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri ; Genel Başkanı ’nun öğretmenler hakkındaki sözlerini kınadı ve “Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:10 Son Güncelleme: 25.11.2020 10:15 ABONE OL
Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu'nun Öğretmenler hakkındaki sözlerine kınama

Latif Selvi; partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

SELVİ: "KILIÇDAROĞL'NUN ÖĞRETMENLERİN İRADELERİNİ YARGILAYAN İFADELERİNİ KINIYORUZ"

Latif Selvi; "Ana muhalefetin öğretmene bakışı buysa vay halimize. CHP Genel Başkanının öğretmenler gününde öğretmenlerin iradelerini yargılayan, töhmet altına alan kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Unutmayın! Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.

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Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu'nun Öğretmenler hakkındaki sözlerine kınama
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