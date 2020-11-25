‘İrini sakat doğmuş bir harekât’

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, İrini Harekatı'nın başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat olduğunu söyledi. Akar, "Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır. Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak" dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır. İrini Harekâtı'nın meşruiyeti tartışmalıdır" denildi. ANKARA