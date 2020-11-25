İstanbul'da karantina firarı, ‘Avukat’ çıktı

26 yaşındaki Mehmet T., geçtiğimiz günlerde ateşlendi ve hastaneye gittiğinde Covid-19 virüsü kaptığı ortaya çıktı. Evine gönderilen genç adama, kendisini karantinaya alması uyarısı yapıldı. İddiaya göre genç adam, evde karantinada olması gerektiği bir gün, polisler tarafından yapılan denetimde evde bulunamadı. Cep telefonuyla aranan genç, telefona cevap vermedi. Durum tutanak altına alındı.

KARANTİNAYI İHLAL EDEN AVUKATMIŞ

Tutanak ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na durum ihbar edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet T.'nin ifadesi alındı. Mehmet T., İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olduğunu, 4 Eylül günü yapılan testin pozitif çıkması ardından karantinaya alındığını beyan etti. Olay günü, ikamet ettiği evin kapı zilim bozuk olduğu için polis ekiplerinin geldiği ve evde kontrol ettiklerinde evde olmadığı yönünde tutanak tutulduğunu kaydeden avukat, 'Telefonumun şarjı bittiği için telefonum kapanmış ve telefonuma ulaşılamamış olabilir. Ben yaklaşık bir ay karantinada kaldım, kesinlikle evi terk etmedim. Karantina döneminde hep evdeydim! Diyerek kendisini savundu.

KARANTİNA İHLALİNE DAVA

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, gencin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğine kanaat getirildi. Avukat Mehmet T. hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.