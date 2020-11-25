İzmir'de son dakika! CHP'den İzmir'e zam üstüne zam şoku: Mezarlıklara bile...

MEZARA BİLE ZAM!

Zamlı tarifeden Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen gömü hizmetleri de nasibini alacak. Belediyeden ele geçirilen son dakika zam listesine göre 2021 mali yılı için belirlenen yeni tarifelere göre 2020 yılında gömüye açık mezarlarda 0-7 yaş grubu için lahitli mezar ücreti 150 liradan 200 liraya, 8 yaş ve üzeri mezar ücreti ise 300 liradan 400 liraya çıkacak. Yine aynı tarifeye göre çift katlı kabir ücreti ise 1500 liradan 2 bin liraya yükselecek. 2 kişilik yapısız aile mezarı ücreti 3 bin lira iken bu rakam 1 Ocak'tan itibaren 3 bin 750 liraya yükselecek.