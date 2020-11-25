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İYİ Parti İl Kurucu Başkanı koronavirüse yenildi

İYİ Parti İl Kurucu Başkanı Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 26.11.2020 00:54 Son Güncelleme: 26.11.2020 00:54 ABONE OL
Karabük İYİ Parti İl Kurucu Başkanı Güngör Sarı koronavirüse yenildi
Karabük İlinde Haziran ayından itibaren artış gösteren Korona Virüs Vakaları nedeniyle vefat sayısı da hızla artmaya devam ediyor. Karabük te vaka sayısı 11 bine yaklaşırken, vefat sayısı da 132 oldu.
Karabük 'te Korona Virüs vakaları Haziran ayından itibaren artış gösterirken vefat sayıları da artmaya başladı.Son olarak bir süredir Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren İyi Parti Karabük İl Kurucu Başkanı Güngör Sarı yaşamını yitirdi. Vefat sayısı 132 olurken, vaka sayısı ise 11 bine yaklaştı.
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Karabük İYİ Parti İl Kurucu Başkanı Güngör Sarı koronavirüse yenildi
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