Kızının tişörtüyle seslendi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin, Diyarbakır'daki HDP binası önünde sürdürdüğü evlat nöbeti 449'uncu gününü geride bıraktı.2010'da 13 yaşındayken örgüt tarafından kaçırılan kızı Zilan Aybar için Hakkari Yüksekova'dan gelerek nöbete katılan anne Necmiye Aybar, kızına seslendi.Terör örgütünün "Hendek" eylemleri sırasında evini yaktığını, o yangından sadece kızının iki tişörtünü ve fotoğrafını kurtarabildiğini anlatan Aybar, "Birini babası, birini de ben yastığa serip uyuyoruz. Ben ciğerimi arıyorum. 10 yıldır tişörtlerini yıkamadım. Senin kokunu onlardan alıyoruz. Baban ölmeden seni görmek istiyor kızım" dedi. Aybar ile birlikte eyleme katılan ailelerin sayısı da 177'ye yükseldi.