Mersin'de 11 kişi kumar oynarken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede para karşılığı kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanırken, haklarında Kabahatler Kanunu ve Covid-19 tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 56 bin lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca işletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynanan işletmede yapılan aramada, 4 bin lira kumar oyununda kullanılan nakit para, 128 deste iskambil kâğıdı, 2 adet yazboz, bir adet kumar borçlarının kayıt altına alındığı ajanda ele geçirildi.