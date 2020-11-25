Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MİT buldu SİHA vurdu

buldu vurdu

Terör örgütü ’nın “Kurye sorumlusu”, ‘Dılhaz’ kod adlı Hizret Çalkın adım adım izlendi. ‘Gri’ kategorideki terörist katıldığı toplantı sonrası ’larca nokta atışıyla imha edildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 ABONE OL
MİT buldu SİHA vurdu
PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden, 'gri' kategorideki sözde 'kurye sorumlusu 'Dılhaz' kod adlı Hizret Çalkın, MİT'in Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.



Alınan istihbarat sonrası takibe alınan terörist Çalkın'ın Irak'ın kuzeyinde katıldığı toplantı sonrasında nokta atışıyla vuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesindeki gri kategoride yer alan terörist Çalkın, 2014'te örgüte katılmıştı. Terörist, 2019'da Irak'a geçerek, bu ülkeden Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.
Diğer taraftan PKK/KCK terör örgütüne 2018 yılında Van'dan katılım yapan ve 2018-2020 yılları arasında Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 PKK'lı terörist Şırnak Silopi hudut kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
MİT buldu SİHA vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA