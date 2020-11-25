Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Kullanıma hazır...

Son dakika haberi: Dünyadan peş peşe koronavirüs aşısı müjdeleri gelirken, yerli aşıda da mutlu sona ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği aşısının kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: YERLİ ÜRETİM AŞI KULLANIMA HAZIR

Bakan Koca, yerli ve milli aşı çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız tetanos-difteri kullanıma hazır" dedi. Koca, yerli aşı üretimine ilişkin sürecin yeni müjdelerle devam edeceğini söyledi.