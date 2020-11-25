Son dakika haberi: Dilek Apartmanı 14 kişiye mezar olmuştu! Mahkemede biri hariç hepsi aynı şeyi söyledi...

YÖNETİM ASLİ KUSURLU

İddianameye göre kooperatif 1987'de kuruldu, 1994'te de inşaat tamamlandı. 1996'da ise kendini feshetti. İfadelere göre inşaat bir dönem 'sürüncemede' kalmıştı. Bu dönemde de Raif Yılmaz başkandı. Dilek Apartmanı depremde yerle bir oldu. 14 kişi hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı. Hürriyet'in haberine göre; enkazdan numuneler alındı. Ardından iki inşaat mühendisi ve bir makine mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti inceleme ve raporlama sürecine başladı. Rapora göre Dilek Apartmanı'na ait onaylı betonarme projesinde taşınmazın beton sınıfı ve çelik sınıfı belirtilmedi, alınan beton numunelerinin beton basınç değerleri de olması gerekenin altında çıktı. Ayrıca bina 1975'teki deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için mevcut deprem yönetmeliğindeki şartları karşılamıyordu. Bilirkişiler sonuç bölümünde aynı proje olarak inşa edilen blokların depremde göçmemesi nedeniyle teknik uygulama sorumlusunun ve kooperatif yönetiminin asli kusurlu olacağı kanaatinde olduklarını belirttiler.