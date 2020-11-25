Son dakika haberi: Gece yarısı ormanda dehşet! Taciz etmek istedi, izin vermeyince ayağından vurdu! Elinden silahı alarak öldürdü

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikiliyi çiftlik evinde kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan İsmail I.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Zehra Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çiftlik evinde incelemede bulundu. İsmail I.'nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından İsmail I.'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'

Hastanede polis nezaretinde tedavi altına alınan Zehra Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Eğlenmek ve vakit geçirmek için gitmiştik. Bir süre sonra beni ilişkiye girmek için zorladı. Bende ona 'uygun değilim' dedim. Daha sonra birlikte alkol aldık ama o çok içti. Yine ilişki konusunu açtı. Ben 'hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum. Öleceğini düşünmedim." dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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