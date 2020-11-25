İstanbul Narkotik Masası Polisleri, Göktürk ve Zekeriyaköy'de "Sosyete Torbacısı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 110 kilogram Eroin ve 6.5 kilogram Kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Son dakika! Sosyete torbacıları suçüstü basıldı! 110 kilogram Eroin'le suçüstü yakalandılar | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Eyüp İlçesi'ne bağlı Göktürk ve Sarıyer İlçesi'ne bağlı Zekeriyaköy'de "Sosyete Torbacısı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gelir seviyesi üst düzey olan kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Esenyurt İlçesi'nden teslim alarak Göktürk ve Zekeriyaköy'de satış yaptıklarının belirlendiği ifade edildi. Operasyonda 110 kilogram Eroin maddesi ve 6.5 kilogram Kokain maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Öte yandan uyuşturucu maddeleri hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği Jerry buldu.