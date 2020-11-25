Türkiye’nin demokrasisi pazarlık konusu değildir

AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Genel merkezdeki toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin sözlerini de değerlendirdi:Demokrasi bir mal değildir, bir ithal ürünü değildir. Türkiye demokrasisi için bedel ödemiş, başbakanını, bakanlarını şehit vermiştir. Milletimiz en son 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasisine nasıl sahip çıktığını, demokrasisi konusunda, milli iradesi konusunda ne kadar kıskanç olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.Bununla da kalmıyor aynı zamanda iktidara geldikleri zaman S-400'leri iptal edeceklerini söylüyorlar. Türkiye'nin S-400'leri neden aldığı belli.Tamamen ithal ikameci bir siyaset anlayışı ile demokrasiyi bir mal gibi görüp bir yerden bir yere ithal edebileceklerini sanıyorlar. Bir siyasi partinin tarihine böyle bir bilinçsizlik, demokratik açıdan saygısızlık, ahlaki açıdan böyle bir kabul edilemezlik keşke geçmeseydi. Bu açıklamayı yapan arkadaşımız, düzeltmek yerine çıktı bizim eleştirilerimizin kötü niyetli bir değerlendirme olduğunu söyledi.Türkiye'nin demokrasisi bir müzakere konusu değildir, Türkiye'nin güvenliği bir pazarlık konusu değildir.(Bülent Arınç'ın YİK üyeliğinden istifası) MYK'da bu konu değerlendirildi. Arınç'ın kamuoyunda çok öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının MYK tarafından kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir. Kendileri de istifalarını sundular, Cumhurbaşkanımız da kabul etti.